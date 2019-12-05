連晨翔的首張個人專輯《CRAZY》6日發行，首波主打〈You & Me〉不但唱出他感情觀，更邀來韓國舞蹈老師編舞，晨翔首次挑戰中快板舞蹈，為此他只要一有空檔就加緊練習，一個月內瘋狂練舞超過200小時！此外，該曲MV使用不少特殊運鏡，其中一鏡180度翻轉由下往上，稱為「死亡角度」的鏡頭，讓導演發現晨翔竟是難得一見的「零死角」，拍攝當天晨翔從早上8點拍到近凌晨才收工。

〈You & Me〉以中快板節奏緩緩唱出晨翔面對感情時的態度，並首度揭露他鮮少提及的感情觀，為了更貼近晨翔，歌詞修了五個版本！感情態度灑脫的他，提到自己如果在一段關係中只要發現有任何一方不愛了，絕不會強求挽留，因為一再拖延對彼此來說都是浪費時間，由此也能看出晨翔在面對愛情時的理性面。歌曲舞蹈編排有較多細部、瑣碎的動作，讓晨翔因此下了不少苦功！對此晨翔一開始就下了很大的決心要將舞蹈跳好，也表示道：「專輯很多細節都有同事的幫忙，但舞蹈是唯一無法假手他人的功課，無論如何我一定要練到最好才行。」在正式拍攝MV的前夕，在沒有任何人的督促下，晨翔也在一個月內練了超過200個小時的舞，意志力驚人！

為了拍攝MV，劇組租下一整個南港展覽館，更商借了一台古董跑車讓晨翔在片場中來回駕駛、在同一個地方原地打轉，象徵在感情中走到瓶頸的窘境；此外，導演更設計讓晨翔與女主角戴上手銬，象徵彼此綑綁及痛苦卻分不開的關係。另外，導演也使用了罕見的「流動燈管」，將靜態的物品營造動態的影像，其中一鏡「180度翻轉鏡頭」更從下往上拍攝，一開始也讓工作人員擔心臉部拍起來會因角度問題表情會不好看，沒想到當一正式開鏡，晨翔在鏡頭前的「零死角」程度，讓眾人驚艷不已，導演也開玩笑說道：「晨翔再怎麼拍都醜不了！」

晨翔推出首張個人專輯《CRAZY》。（華納提供）

晨翔推出首張個人專輯《CRAZY》。（華納提供）

(中時 )