中華足協今日在經過選訓委員會及理監事會議開會後決議與英籍主帥 Louis Lancaster 提前解約，中華足協感謝 Louis Lancaster 這段期間的辛苦付出，並祝 Louis Lancaster 未來一切順利。

Louis Lancaster 在年初經過選訓委員會開會決議後成為中華男足第25任總教練，正式接掌中華男足兵符。在這段期間經歷四場國際友誼賽和五場世界盃，期間取得1勝2平6負成績。今年中華男足所有賽事結束後，選訓委員會開會針對男足年度表現進行檢討，會中與 Louis Lancaster 討論後做出於12月31日提前解約的決議（原合約至2020/1/31止）。

中華足協秘書長方靖仁表示：每次國際賽事窗口結束後，選訓委員會都會邀請 Louis 到會議上進行報告及討論國家隊表現與未來方向。會議上我們請總教練報告並接受委員提問後隨即進行閉門討論，會中委員決議提前解約。之後也當面告知 Louis 這項決定，他本人也表示可以理解這項決定。

Louis 表示感謝這一年來所有球迷的支持，他可以理解總教練為戰績負責下台的決議，也祝福中華隊能夠繼續成長向前。

中華足協與 Louis 的合約將於年底結束，之後中華足協也將立即啟動選訓程序，盡速選出新任教練帶領中華男足，中華男足下一場世界盃資格賽將會在明年3月份前往客場拚戰尼泊爾。

(中時 )