20191204中天新聞 沉默36小時！ 謝長廷撇清：楊的事我都要負責？

知名主持人于美人轉換身分，昨晚以親民黨發言人頭銜上政論節目當來賓，被問起卡神楊蕙如一案時，更忍不住眉頭深鎖，指出楊蕙如與謝長廷間關係的疑點，更在節目中為大阪辦事處討公道。

于美人昨晚在政論節目中談起楊蕙如案，忍不住為大阪辦事處叫屈，因為她的朋友今年才因為在日本遇過困難，用了大阪辦事處的資源解決，「大阪辦事處的人全力的幫忙，大阪辦事處沒有那麼糟，大阪辦事處沒有放棄任何一個台灣的國民，我們要給大阪辦事處一個公道OK。」

接著于美人直接點出楊蕙如案的疑點：「楊蕙如跟謝長廷的關係，恐怕你們要再深入的研究一下。」因為她才聽名嘴尚毅夫說過楊蕙如曾擔任謝長廷維新基金會的董事，「所以這個你怎麼可以說是沒有關係呢？這樣我想不太能夠這樣講。」

她又分析，謝長廷當時在日本關西機場事件被詬病的原因，就是因為自己身為日本最高代表，那怎麼可以說大阪不歸你管？切割得太清楚。于美人還直言國民黨因為卡神事件撿到槍是有道理的，因為此事已因為事關一個優秀外交官的生命，引起公憤。

(中時電子報)