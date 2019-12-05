「生命樹」樂團4日於樂聲戲院出席《人間失格：太宰治與他的三個女人》生命樹Tree of Life特別場活動，在電影放映前主唱「小王子」和鼓手「青春」至廣場和粉絲敲杯把酒言歡，並於活動上首播新歌〈人間失格〉的MV；團員們看了電影後，對導演蜷川實花的功力和呈現的質感相當折服，一致認為新單曲可以和該片一起合作並上線，「真的是很棒的合作！似乎和該片有種註定的緣份」！有趣的是，近期寒流來襲，昨在體感溫度10度的冬雨中，生命樹為了禦寒，不小心多喝了5、6杯西班牙啤酒，微醺自嘲：「還沒有看電影，就險喝到失格。」

「生命樹」樂團由「小王子」和「青春」兩個大男生組成， 4年前發行首張全創作專輯《我們都不完美》，就一直活躍在樂壇，半年前發行單曲《Knock Knock》後，終於又推出最新單曲《人間失格》，「小王子」重要作品有張韶涵《夢裡花》、孫燕姿《跳舞的梵谷》等。最新單曲《人間失格》，創作靈感源自太宰治的經典著作《人間失格》，從意念、音樂、節奏、聲響、呼吸到詞曲，字字句句來自省思。歌曲中穿梭著許許多多不同人聲效果，象徵不斷扭曲、奔波偽裝、妥協改變，而符合各種價值觀下的合格，「那些聲音全都是自己，也都不是自己。」

昨晚舉行特映會上，「生命樹」樂團不畏寒流冬雨，與活動上首度演唱新歌〈人間失格〉，多位電台DJ都到場聆聽，如阿娟、馬克和瑪麗都是座上賓，並給予極高評價，迫不及待想收到資料和音檔播歌！此外，〈人間失格〉MV首公開就在電影大螢幕，「小王子」和「青春」首次看到心血結晶在影廳露出，都感動到無以復加！「小王子」說：「視覺超質感、立體聲環繞音效好棒，讓《人間失格》音樂魅力大大加乘！」

「生命樹」樂團4日出席活動。（植光土壤音創提供）

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