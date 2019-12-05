集保結算所已連續第10年舉辦愛心捐血活動，今年適逢集保結算所30週年，於11月22日擴大舉辦愛心捐血暨義賣活動，共捐出226袋血，計56,500cc熱血，慈善義賣所得約24萬元。

捐血暨義賣活動當日，集保結算所廣邀所在辦公大樓的台灣美國運通國際、聯合信用卡中心、安聯證券投資信託、第一銀行、歐亞美商務旅行社及中國信託銀行等公司員工熱情響應，共同挽袖捐血並慷慨解囊，參與公司皆以愛心與行動關懷弱勢團體。設攤義賣的公益社福機構，包括愛盲文教基金會、喜憨兒社會福利基金會、陽光社會福利基金會、唐氏症基金會、育成社會福利基金會、勵馨社會福利基金會、自閉兒社會福利基金會、勝利身心障礙潛能發展中心、台灣肯納自閉症基金會及伊甸基金會等。

集保結算所已連續10年舉辦捐血活動，累計至今捐贈達100,000個空白血袋，共1,964人次，募集捐血量亦達49萬cc，今年同時也捐贈10,000個血袋予台北捐血中心。

集保結算所同日也舉辦愛心慈善募款及發票募集活動，募得慈善款項逾50萬元，將全數捐給彰化縣自閉症肯納家長協會、安得烈食物銀行、中華民國自閉症基金會、伊甸基金會、創世基金會及華山基金會等多家慈善團體。

(中時 )