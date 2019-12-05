台中市議會5日總質詢，市議員施志昌、林祈烽與鄭功進議員聯合質詢。施志昌表示，盧秀燕市長執政進一年來，對於甲安埔幾乎沒有規劃與建設，大甲最熱鬧、鄰近鎮瀾宮的蔣公路也逐漸蕭條爆發店面出租潮；市府表示，近一年來市府在甲安埔地區投入不少建設。

施志昌表示，甲安埔的發展，在盧市府眼中猶如棄嬰，上任一年來，幾乎沒有相關的規劃與建設，而像是鄰近鎮瀾宮、大甲最熱鬧的蔣公路發展也逐漸蕭條，已經超過十幾間店面公告出租，大甲商圈、夜市，過去半夜一兩點還能買到東西，現在許多店面不到十點就早早收攤，這些問題盧秀燕一定要重視。

施志昌說，大甲不能只有鎮瀾宮，除了年紀稍長的香客之外，到底還有哪些吸引年輕人的地方？他說，今年12月1日時於大甲火車站旁的日式宿舍舉辦青年論壇，許多地方的青年創業者都在反應，年輕人要進來、甚至年輕人要留鄉，都需要不一樣的條件、創造不一樣的吸引力。

施志昌表示，大甲火車站旁的八間日式宿舍，在林佳龍市長時期連同車站，投入了一、兩千萬的經費做了初步整理，但內部仍然需要經費整修。目前日式宿舍仍屬於台灣鐵路局，但可以由台鐵局出租，市府帶頭來做整體規劃，串連車站、鎮瀾宮、大甲商圈，作為一個新的發展契機與新亮點，未來甲安埔的發展才有機會！

市府指出，近一年市府在甲安埔地區投入不少建設，例如在大甲、大安、外埔三個行政區進行的燙平專案達42案、改善道路長度達17.6公里；全面整修大甲鐵砧山雕塑公園，提供市民朋友更好的遊憩環境；大安濱海樂園新設露營區已經完工，並啟動招商，將為旅客提供更多元的旅遊體驗；輔導外埔農友外銷紅龍果等農產等等。市府將持續在甲安埔地區投入更多建設，帶動地方發展。

針對大甲火車站旁日式宿舍重整部分，市府強調，該宿舍為交通部台灣鐵路管理局所轄，市府已於今年4月1日函請該局參考嘉義檜意森活村等經營模式，積極善用該地資源及特色，打造成為文創園區，成為當地新景點。

(中時 )