76号原子12月4日帶著兩部最新力作《76号恐怖書店》及《違反校規的跳投》，抵達新加坡參與新加坡亞洲電視論壇及內容交易市場暨新加坡影匯市場展（ATF）。

這次出席ATF的代表團，包括《76号恐怖書店》莊絢維導演與其兩部短片《租屋》與《飢餓》的主角小薰與張書偉、以及青春校園勵志片《違反校規的跳投》主角吳念軒、蔡瑞雪、范姜彥豐等人，大家都帶著雀躍的心情期待著觀眾與市場的反應。

人氣最高的當屬主演《76号恐怖書店》短片《飢餓》的張書偉，他一下機就受到新加坡歌迷的熱烈包圍，原來當年張書偉所屬少男團體Energy在東南亞擁有極高知名度，也曾到新加坡訪問，當年的偶像旋風，依然留在新加坡，粉絲主動到樟宜機場接機，成為劇組一落地就收到的意外驚喜。

導演莊絢維是首度跨界，挑戰拍攝適合OTT播放的短片，直言在時間珍貴的狀況下，短片必須更直接有效的在每一個場次完成該場戲的目的：「恐怖片是個需要高度和觀眾互動的類型，觀眾必須得緊跟著角色進入你創造出來的世界，才能感受到恐怖或緊張。但OTT可以在任何地方觀看，相對而言，觀眾的注意力有更多的機會被分散，所以基本上要和片子有效互動的難度是更高的，所以創作時必須確保作品的轉折和關鍵細節是能被看見的，這點我和76号原子有很多的推演和討論。」

對於這次到新加坡參加ATF，莊絢維很高興能帶著作品跟海外觀眾分享，表示恐怖片召喚的是群體對某件事最深層的恐懼，而恐懼的來源其實是從文化和生活方式長出來的，所以很期待跟好奇不同文化背景的新加坡觀眾會有什麼反應。

《違反校規的跳投》男女主角吳念軒、蔡瑞雪和范姜彥豐連袂出席為片站台

蔡瑞雪表示，這齣戲傳遞的主要核心概念就是陪伴、夢想和團隊合作的精神，特別向新加坡的觀眾喊話道：「相信這份情感新加坡的朋友應該也會感受到！劇本我本身很喜歡，然後每一個橋段導演都有特別用心交代內容。我自己最喜歡的當然是妍熙跟健一的感情線，看了會令人心跳加速的甜寵劇情，請大家期待。」

(旺報 )