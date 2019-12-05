黃仲崑、黃遠父子首度為汽車品牌拍攝實境節目，藉由難得48小時獨處增溫父子情，黃遠更要求新增「與爸爸一起泡澡」的橋段，因為他繼連看3次電影《范保德》，想重現片中天倫畫面，也思索「原來以前風流倜儻的老爸，有一天也會老了！」

拍攝前，劇組問黃遠：「有沒有想和爸爸一起完成的事？」黃遠回說：「很久沒和爸爸洗個澡。」他幫爸爸刷背，以往威嚴的父親也感性表示：「從黃遠身上看到我沒有的優點。」讓黃遠聽得感動落下男兒淚。

黃遠（右）幫父親黃仲崑擦澡。（李奧貝納股份有限公司提供）

此次的實境節目在沒有腳本的前提下，只設定了「手機收起來、在排灣族沒水沒電石板屋、一起泡澡、在出發前各自預錄給對方的一些內心話」4大事件，在這樣的前提之下相處，黃遠感嘆地說：「爸爸更老了，反應、思考邏輯和記憶中的爸爸不一樣了。」

兩人還驅車前往排灣族的祕境，對於有二分之一排灣族血統的黃遠而言，也猶如一次尋根之旅，黃仲崑從旁觀察說：「黃遠的媽就是來自排灣族，排灣族非常重視祖靈，那天在部落裡拍攝，安排接風、祈福，黃遠變得很素淨，這應該是他血液裡也存在著祖靈的關係。」兩人劇中台詞不算多，但句句都是28年父子情最真的投射。

(中時 )