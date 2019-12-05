前年政治大學韓文系的韓籍專任約聘助理教授朴在慶，因在研究室撫摸或拍打女學生的臀部及胸部，遭台北地院判刑1年2月、可易科罰金；不料境管期間已經到期卻未接續，他已離開台灣，明年2月他如果無正當理由未到庭，高院可依法通緝他。

(中時 )