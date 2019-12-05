法官未境管 韓籍狼師跑了 20:232019/12/05 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前年政治大學韓文系的韓籍專任約聘助理教授朴在慶，因在研究室撫摸或拍打女學生的臀部及胸部，遭台北地院判刑1年2月、可易科罰金；不料境管期間已經到期卻未接續，他已離開台灣，明年2月他如果無正當理由未到庭，高院可依法通緝他。 (中時 ) #境管 #法官 #2月 #台北 #胸部 也許您會感興趣 推薦閱讀 AI法官、大數據抓漏水 老中青公務員掀科技革新 11:012019/12/01 財經 正妹超巨胸器任人摸 嬌喘聲好害羞 10:482019/12/02 搜奇 全盲住持竟伸鹹豬手 判囚1年2月定讞 11:242019/12/02 社會 性侵犯不得緩刑 法官提釋憲遭不受理 11:182019/12/02 社會 游泳教練被控襲胸 檢認「調姿勢」不起訴 14:492019/12/02 社會 被控吃案 前中山分局所長判無罪 14:422019/12/02 社會 網購一字領！白皙正妹穿了狂露半球 網看了暴動 00:072019/12/03 生活 遠傳攜手北市府 將2020跨年夜打造成5G遊樂場 12:152019/12/03 科技 誤拍新娘內在美 網嚇歪「是千層派嗎」 21:442019/12/03 日常 批評陳菊謝寒冰挨告 法官判決無罪 14:442019/12/05 社會 社會熱門新聞 桃園高階警官驚傳自宅自傷身亡 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 館長飆罵民進黨 宅神附和：劉世芳惹人厭不是沒原因！ - 社會 軟Q擺臀 三重娃娃機真理褲女賊落網 - 社會 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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