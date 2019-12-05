資深藝人侯傑傳出在本(5號)下午1點多於新店安養中心病逝，享壽73歲。曾在經典國片《艋舺》飾演阮經天父親的他，當年是閩南語劇的一線小生，走紅程度不下石峰，未料晚景淒涼，因為健康問題加上與家人關係疏離，最終只能在安養院中度過晚年，令人不勝唏噓。

曾經是台語劇一線小生的侯傑，當年因為俊帥外型，被譽為是師奶殺手，只是他晚年過得相當不好，不僅深受中風、失智所苦，雖有兒女，卻也因為與孩子們鬧翻失聯，親弟弟曾經來探訪過他，但目前也是沒聯絡的狀態。侯傑沒房沒車沒積蓄，孑然一生，最終在政府及慈濟的幫助下，才得以進安養中心，不至於流離失所。

據悉，他與女兒已失聯長達10年以上，多年前，侯傑更曾被發現在攝氏9度的寒冬街頭中遊蕩，失智的他，只是因為太想見在花蓮的女兒，才會跑出安養中心。據自由時報報導，侯傑如今逝世，也因為聯絡不到其子女，將由善心機構幫忙申請喪葬費，協助後事處理。

(中時電子報)