美國財政部長穆努欽3日致函經濟合作暨發展組織（OECD）秘書長古瑞亞，呼籲各國暫緩課徵數位服務稅，先透過OECD達成共識及協議。

法國決定向大型互聯網科技公司徵數碼服務稅，引起美國不滿，美方揚言向法國貨加徵高額進口關稅作報復。

綜合外媒報導，穆努欽在信中表示：「我們認為，為了預防類似數位服務稅的單方面措施大量增加，靠談判達成協議很重要，數位稅威脅到多國長期以來在國際徵稅上的共識。」

法國規定，在當地有業務的網路及科技公司，需要繳交3%的總收入作數位服務稅。美國貿易代表萊海澤2日公布一份報告，內容指法國的數位服務稅不符合國際賦稅政策的主流原則，且對於受影響的美國企業來說特別繁重。

美國揚言向24億美元的法國貨，加徵最高100%的關稅，指貨品清單包括香檳、化妝品、乳酪及芝士等。美國又說，會調查奧地利、義大利及土耳其等國的同類稅項。

(中時 )