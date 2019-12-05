今年太平洋聯盟冠軍西武獅隊論功行賞，對表現佳的選手大幅加薪，繼昨天年度MVP森友哉之後，今（5）日又為連續兩年登上洋聯全壘打王寶座的主炮山川穗高加薪91％、1億日圓，明年的年薪2億1千萬日圓（新台幣5958萬元），比森友哉多1千萬日圓，這讓他覺得非常開心，不過森友哉加薪1.2億稍多。

山川穗高去年揮出47轟、今年43轟，打點分別為124分、120分，連續兩年出賽143場全勤，長打火力也十分驚人，已是西武陣中不可或缺的的大炮。今年他大都擔任第4棒，但8月間曾因狀況不佳調到第7棒。對此他覺得是明顯的挫折，且打擊率2成56也偏低；他表示，明年會好好改進，不要想太多，打擊、守備越簡單自然越好。

對於明年球季山川穗高期望甚殷，將把背號從33號改為3號，期許自己達成全壘打王3連霸，也帶領球隊邁向3連霸，並登上「日本一」王座。

(中時 )