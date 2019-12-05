徐冬冬下秒擺出搞笑表情。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

29歲大陸女星徐冬冬因35E魔鬼身材被封大陸第一美胸，日前她因割除粉瘤手術不慎送急診，鬼門關前走一遭後，徐冬冬最近恢復健康，也繼續在微博分享近照。今(5日)她曬出自己穿著中空玫瑰紅色禮服照片，東西半球呼之欲出，W型雙乳線條超性感，但調皮的她下秒扮出鬼臉，讓網友虧：「逗比女神」。

徐冬冬上月初到一家醫美醫院動刀切除粉瘤，卻意外陷入昏迷送醫，幸好不久後她便清醒，前男友尹子維更關心寫下：「怎麼一個小手術可以變成那麼危險的一個時刻？」徐冬冬則說歷經此事更明白健康的重要，不會再隨便熬夜，「這次對我來說真的就像一個警鐘」。

上月底徐冬冬回到工作崗位參加《國影盛典》，今她曬出自己穿著大紅色長裙禮服照片，起初女王味十足的坐在椅子上，之後竟盤腿擺出鬥雞眼和猴子的表情，女神與女神經之間轉換自如，笑翻粉絲回應：「冬冬確定要穿著這麼優雅的禮服上演逗比嗎」、「剛想說好美啊，結果二張照片垮了」、「姐姐，你這是在幹什麼」、「老徐最近狀態不錯呀」。

(中時電子報)