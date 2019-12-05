厭倦千篇一律的罐頭遊具公園嗎？台南市工務局近來積極打造特色公園，今年陸續完成大恩、明和、水萍塭、東和及東興和永康公七等公園，規畫及施工中的還有8座公園，其中港濱歷史公園更用開辦工作坊網羅各界相關意見，由大小朋友操作對於未來公園的想像藍圖，彙整民眾意見後也將開放票選，期待建造一座符合民意的大型特色公園。
台南近來發展多座特色公園，例如以飛機為主題的大恩公園就設計有太空梭盪鞦韆、飛機造型蹺蹺板、旋轉飛機等，目前還有8座特色公園正進行規畫、施工，即將在本月中完工的永康區中華二路公7公園利用地形高低落差，打造台南最長地景式溜滑梯的特色公園。
工務局長蘇金安說，後續還有8座特色公園規畫、施工，涵蓋了溪南、溪北，其中，占地一公頃的安平區港濱歷史公園將是台南占地最大、由民意共同催生的特色公園，之前已辦過工作坊，讓大小朋友一起創造想像中的公園，明年中也會將多種可執行的設計方案放到網路，提供大家票選。
(中時 )
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