放大照片來看，拍照者其實並非楊蕙如，而是行政院聘用專門委員高偉勝。（擷取自臉書）

「卡神案」持續延燒，前高市觀光局長、韓國瑜競辦活動總監潘恒旭5日晚間又在臉書貼出1張陳其邁、林佳龍、鄭文燦合照，要網友看看背景書櫃玻璃反光「拍照的是誰？」並寫下「真的很不熟」，暗指就是楊蕙如拍的照片；但本報查證，拍照者其實是行政院副院長辦公室專門委員高偉勝，他笑說：「拜託，差那麼多！不知道潘恒旭暗示我想表達什麼欸？」

潘恒旭今日臉書連發4文，分別抨擊潘孟安、高市議員康裕成去年選舉期間與楊蕙如的易始公司有金錢往來，晚間則貼出1張照片，照片來源是行政院副院長陳其邁臉書粉絲專頁，潘恒旭PO文寫下「注意看左二鏡子」，並hashtag「＃浮水印拍照的是誰？」、「＃當朝御用三傑網軍頭」、「＃真的很不熟」，雖然沒有直接點出是卡神，但底下網友紛紛留言猜測就是楊蕙如。

然而，本報記者向陳其邁幕僚查證，行政院副院長辦公室聘用專門委員、前陳其邁競選團隊發言人高偉勝直接回答：「這個就是我啊」、「拜託，差那麼多」、「還需要回應嗎哈哈哈」。

高偉勝表示，這張照片是今年2月華航機師罷工時，工會所在地桃園市長鄭文燦、交通部長林佳龍一起到行政院開協調會，在陳其邁辦公室拍下這張合照並PO上臉書，沒想到因楊蕙如事件被誣指，「連黑影都不是啊，竟然就被開槍了！」

放大照片來看，持手機拍照者雖然髮型和眼鏡隱約和楊蕙如有幾分相似，但身型卻完全不同，高偉勝開玩笑說，「不知道他（潘恒旭）暗示我想表達什麼欸」、「全辦公室都在笑我」。

(中時 )