蔡英文曾在臉書表示，以捐款響應冰桶挑戰，以支持漸凍人協會。 （圖／取自蔡英文臉書）

《民報》曾經報導，楊蕙如點名蔡英文冰桶挑戰。（圖／擷取自民報）

《三立》曾報導，楊蕙如曾點名蔡英文冰桶挑戰。 （圖／擷取自三立新聞網）

外界質疑卡神楊蕙如與蔡英文總統熟識，蔡英文今（5）日明確表示「我不認得她」，也否認對此事有「支支吾吾」。不過PTT網友翻出2014年8月19日媒體報導，楊蕙如當時響應冰桶挑戰，並指明蔡英文接棒，而蔡英文也在臉書表示會以捐款方式響應。

蔡英文2011年與蘇貞昌參與黨內初選，當時楊蕙如曾事前洩露初選民調結果，國民黨因此認為楊與蔡之間有一些關係和認識。

蔡英文今天出席2019未來科技展開幕典禮，蔡英文直接表示「我不認得她」，她說，當時在進行民調當中，「這件事情我跟蘇院長，我們兩個都有站出來譴責她這個作法並不恰當，也對我們的初選沒有助益」。

對韓國瑜批評蔡在回應網軍問題時支支吾吾，韓也質疑網軍錢從哪裡來？蔡英文回答說，「我沒有支支吾吾，我當下覺得這是一個蠻嚴肅的問題，我們要嚴肅的面對」。

不過，PTT網友翻出2014年8月19日《民報》報導，報導指出，「卡神楊蕙如響應漸凍人協會募款的冰桶慈善挑戰賽，淋了一身冰水，強調會捐款給漸凍人協會，並點名民進黨主席蔡英文、民進黨前主席謝長廷、游錫堃3人接棒做公益。蔡英文今（19）天在臉書回應說，我將會以捐款方式給予漸凍人協會支持。」

2014年8月19日《三立》也報導，「卡神楊蕙如昨日(18日)在臉書接受冰水挑戰，還點名民進黨黨主席蔡英文、民進黨前主席謝長廷及新北市長參選人游錫堃接棒。不過蔡英文今日(19日)在臉書回應將捐款給漸凍人協會代替潑冰水的挑戰，希望大家給予弱勢團體關注與支持。」

(旺報 )