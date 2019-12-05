英國大選進入倒數最後一周，雖然首相強森領導的保守黨可望勝出，不過經常口沒遮攔，發表爭議和歧視言論的強森，可能因為投票日將屆，今天在接受電視專訪時，對去年在報章撰文，把穿著布卡（蒙臉罩袍，Burqa）的穆斯林女子，比喻為活像信箱的舉止表達歉意。

記者出身的強森，大嘴惹禍黑歷史洋洋灑灑，他發表過種族主義者言論，消遣過同志。他上午在獨立電視台的「今晨」節目受訪，在被問到是否就布卡事件道歉時，強森說，「我已經為自己引發的攻訐致歉，我再說一遍。」這次他針對的，是去年夏天發表的報紙文章。

不過強森不是會乖乖道歉的人， 2周前BBC主持人問他要不要為過去的爭議言論道歉，他拒絕，但上周五他接受倫敦LBC廣播電台電訪時，被問到保守黨內的伊斯蘭恐懼症時，強森馬上表示，他為自己發表過的攻擊言論「深摯道歉。」不到一周內兩度道歉，相較之下似乎放軟許多。

(中時 )