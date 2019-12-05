「卡神」楊蕙如網軍案重創民進黨，全黨上下雞飛狗跳，紛紛跳出來澄清、切割，總統蔡英文被問到此事，也稱自己不認得楊蕙如，卻遭PTT鄉民翻出2008年的一張照片大打臉，網友笑：「楊蕙如應該超想哭」。

時間回到2008年8月30日，當時由台灣社主辦的「830百日怒吼大遊行」中，綠營人士傾巢而出怒嗆馬政府，現任總統蔡英文、現任立委柯建銘與「卡神」楊蕙如悉數出席，更被記者捕捉到楊蕙如與蔡英文歡樂談話一幕。

當時《中評社》記者拍到，蔡英文短暫演講後，下台看到一隻可愛的小白狗，便上前撫摸與之玩耍，剛巧小白狗主人就是楊蕙如，兩人相談甚歡，大談小狗經，談到忘我，還是在時任秘書長王拓的催促下，蔡英文才結束與楊蕙如的閒聊，前去跟游錫堃打招呼。

PTT網友翻出此張照片，張貼在八卦版，諷刺「這麼溫馨的故事，竟然是這種結局，鼻酸」，鄉民也笑翻：「人家只認狗不認人」、「在小英眼中，卡神比狗還不如XD」、「怎麼每個跟卡神合照過的都說不熟」、「只有蔡易餘敢承認是好朋友...」、「2008年，認識至少11年了」、「被當作路人」、「蕙如心理苦，但蕙如不說」、「卡神要哭了啦」。

(中時電子報)