小英與卡神曾互動？府：不可能互動過的都認識 20:592019/12/05 中時 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 張惇涵。（取自張惇涵臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 有網友引述2008年間蔡英文總統與卡神楊蕙如在遊行中互動的報導，指稱蔡英文與楊熟識，總統府發言人張惇涵表示，總統不可能與所有互動過或合影過的民眾相識，希望各界勿以訛傳訛。 他說，蔡總統自2008年擔任民進黨主席以來，在遊行中與大量民眾互動及合影，是極為頻繁與正常的事，同時，總統也不可能與所有互動過或合影過的民眾相識。 張惇涵表示，總統所言與楊並不相識，洵非誣言，而總統與楊平常沒有私交與往來，更是明確的事實，希望各界勿以訛傳訛。 (中時 ) #蔡英文 #楊蕙如 #總統府 #卡神 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜喊民調「唯一支持蔡英文」 蔡英文反擊「挺韓不需躲藏」 16:352019/12/01 政治 蔡英文消遣藍 還好2016年政黨輪替 18:082019/12/01 政治 蔡英文論文風波再起？洛杉基提四大詭異點 13:242019/12/02 政治 蔡英文屏東輔選蘇震清：總統故鄉不能輸！ 20:432019/12/02 政治 震撼！蔡英文連政大教職都是假的？獨派再提5大證據 07:572019/12/03 政治 蔡拋蔡習會 介文汲：選舉策略 04:092019/12/04 話題觀察 網軍多挺英 黃士修：他們用PTT殺死外交官 22:092019/12/04 政治 逆轉勝戲碼再現？謝明輝：選戰主動權重回韓手上 08:062019/12/05 政治 論文門疑雲 陳學聖爆蔡政大副教授聘書被消失 10:352019/12/05 政治 親綠媒體爆 楊蕙如曾點名蔡英文冰桶挑戰 20:532019/12/05 政治 政治熱門新聞 震撼！彭P正式提告蔡英文「論文門」！ - 政治 韓國瑜拒答民調？趙少康曝幕後真相！ - 政治 楊蕙如網軍案後 名嘴爆：韓賭盤又向上修正了 - 政治 沒便當了？蔡桃園輔選 港媒直擊現場竟發這條！ - 政治 楊蕙如網軍案曝光 媒體人：韓陣營一定會後悔 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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