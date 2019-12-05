有網友引述2008年間蔡英文總統與卡神楊蕙如在遊行中互動的報導，指稱蔡英文與楊熟識，總統府發言人張惇涵表示，總統不可能與所有互動過或合影過的民眾相識，希望各界勿以訛傳訛。

他說，蔡總統自2008年擔任民進黨主席以來，在遊行中與大量民眾互動及合影，是極為頻繁與正常的事，同時，總統也不可能與所有互動過或合影過的民眾相識。

張惇涵表示，總統所言與楊並不相識，洵非誣言，而總統與楊平常沒有私交與往來，更是明確的事實，希望各界勿以訛傳訛。

(中時 )