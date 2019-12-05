綠網軍遭起底！ 苦主賴清德曾求小英「停止攻擊」(影/中天新聞)

綠色網軍被檢調起訴，「卡神」楊蕙如動員網軍風波案延燒。而民進黨網軍到底有多兇狠，現在蔡英文的副手搭檔賴清德，恐怕是「點滴在心頭」。半年前綠營總統初選，賴清德從民調大勝，一路被網軍黑到慘敗，還不只一次在公開場合哀求蔡英文，停止網軍的攻擊，如今回頭來看，賴清德的角色相當微妙。

網軍頭子楊蕙如遭北檢起訴，民進黨操作網軍攻擊，最大苦主想必是蔡英文的搭檔賴清德了。中天新聞報導，回顧民進黨初選，賴清德曾在公開要求：「請總統能夠要求她的網軍，停止對我的攻擊」。賴清德不止一次哀求蔡英文的網軍停止攻擊，成了民進黨內認證綠營網軍的第一人。

綠網軍連自己人都怕！回顧去年九合一選舉民進黨慘敗，蔡英文當時的聲勢跌落谷底，賴清德挾帶高民調投入民進黨內的總統初選，中天新聞報導，沒想到挺英網軍群起出動，瘋狂黑賴逐步逆轉情勢，賴清德淪為網軍箭靶。

國民黨黨團今上午召開「全民下架楊蕙如們」記者會，立委費鴻泰指出，蔡英文政府若說楊蕙如與民進黨無關，沒人會相信。他在會中發問：「蔡總統，妳真的沒有養網軍？賴清德現在是點滴在心頭。」

(中時電子報)