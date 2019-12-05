恆春近年吹起藝文風，除有獨立書店、畫廊外，近來又多個「分享空間」，是由墾飄情侶檔林昌立、洪甄苹親手打造，至今舉辦過溫柔生產等講座，為地方帶來新刺激。（謝佳潾攝）

恆春近年吹起藝文風，除有獨立書店、畫廊外，近來又多個「分享空間」，是由墾飄情侶檔林昌立、洪甄苹親手打造，至今舉辦過溫柔生產等講座，為地方帶來新刺激。（謝佳潾攝）

恆春近年吹起藝文風，除有獨立書店、畫廊外，近來又多個「分享空間」，是由墾飄情侶檔林昌立、洪甄苹親手打造，至今舉辦過溫柔生產等講座，為地方帶來新刺激。（謝佳潾攝）

恆春近年吹起藝文風，除有獨立書店、畫廊外，近來又多個「分享空間」，是由墾飄情侶檔林昌立、洪甄苹親手打造，至今辦過溫柔生產等講座，不僅為地方帶來新刺激，也為曾在生活中迷失方向的2人找回初衷，他們曾以為開餐廳能肩負工作室支出，未料夢想一度被現實壓垮。

出生高雄的林昌立是潛水教練也是攝影師，洪甄苹則是生在台北的音樂老師，2人5年前因工作關係來到恆春，就此愛上這片碧海藍天，2017年他們離開恆春到澳洲打工旅遊，1年後決定帶著積蓄再回到恆春築夢，開間工作室做自己想做的事，攝影、潛水與畫畫。

他們很清楚自己的底線，要在不負債的狀況下追夢，因此也開餐廳、民宿來支助工作室的運作，不料，餐廳繁重的工作量使他們成了工作機器，半年後他們開始自問「我到底來恆春做什麼」？幾經反思後，今年10月起餐廳暫時營運。

洪甄苹說，她幾次問自己，若有天離開恆春，會後悔沒做什麼事，是不再經營餐廳，還是「當初想發生的那件事沒有發生」，當初她是想來畫牆、畫出恆春之美，還有與大家分享美好的人事物，但怎會變成自己把自己搞到沒時間去做。

為了找回初衷，他們將餐廳變成「分享空間」，不定時舉辦講座、活動，且還收費，林昌立說，在都市辦講座可能都沒人要去，何況是收費，但他們相信，願意花錢去聽講座的人是真的關心、想了解的，而這個信念在幾次的活動中證實了，很開心在找回自己的同時，還能與大家一起成長。

(中時 )