茵芙爆出與富二代老公何皓翔11月簽字離婚，據傳兩人因家庭和生活目標無法取得共識，5日她仍強顏歡笑走原定行程，錄《一袋女王》，神色憔悴的她低吐婚姻觀念：「婚姻不是兒戲，這是一輩子的事情」，也透露家庭觀念不合是起爭執的點，她眼帶淚光說：「我在婚姻中盡力了，也努力挪出戲外的時間給他，但就真的走到盡頭。」最後談到父母的關懷，終於忍不住拿起衛生紙頻頻拭淚。

茵芙低吐婚姻觀念：「婚姻不是兒戲，這是一輩子的事情。」（衛視中文台提供）

她婚後與前夫定居在台中，偶爾拍戲她會上台北借住朋友家。談到與前夫的相處，「他暫時不打算有小孩，有休假想以騎單車和玩賽車為優先，跟我要的家庭生活相去甚遠，最後協議離婚。」外傳婆媳之間不和睦，她提到婚前跟婆婆是有互動的，婚後逢年過節也會跟夫家相聚。至於父母親對於她離婚的決定，總會心疼女兒受到委屈，談到父母她淚水直流，「他們都希望我過得開心。」

她與老公的婚姻僅維持兩年便劃下句點，坦言這段婚姻兩人沒有誰付出較多的問題，有太多眉角難以說盡，雙方各有彼此妥協的時候。前夫在單車界、賽車界的交友狀況她提到不是很了解，有沒有認識其他女性就不清楚了。她暫時還無法快速投入下一段感情。

(中時 )