鴻海創辦人郭台銘日前主動坦言，因為先總統蔣經國給他工作，他願意替國民黨北市第三選區（中山、北松山）立委蔣萬安站台，但卻因郭也同時和民眾黨立委參選人何景榮拍過宣傳照，引發矛盾。何景榮5日表示，樂見郭董同時替自己與蔣站台，並呼籲，由郭董主持，來場何景榮蔣萬安間的公開辯論！

何景榮表示，郭董因反對民進黨籍立委參選人，攻擊同選區立委蔣萬安的祖父蔣經國，甚至揚言出來參選是因為當年父親求職不順，因此郭董事長才表達了願意幫蔣萬安站台，以感念其蔣經國「當年幫大家找工作」之恩，並沒有撤回對何景榮的支持。

何景榮指出，郭台銘在該次發言的後段，還特別補充了「這並不是要幫蔣萬安助選」的一段話；因此他願意與蔣萬安同台，同時接受郭台銘的「站台」。

何景榮提議，應該由郭台銘站台擔任主持人，讓蔣萬安與何景榮同台辯論政策，一、可以達成郭台銘幫蔣萬安站台的心願；二、郭董可以不用違背原本「支持何景榮」的承諾，三、他已多次邀請蔣萬安公開辯論，蔣卻一再閃躲、迴避，如今同台辯論，正好可以化解外界對蔣「怯戰」的質疑；四、更可以讓該選區的選戰，回歸理性政策辯論，擺脫「解決私人恩怨」、「報復家族仇恨」這類的低級格局。

他還說，就算辯論當天，郭台銘宣布只支持蔣萬安、不支持何景榮，他仍舊願意讓郭董站台主持，與蔣同台辯論；至於辯論的地點，他願意讓蔣決定，選在蔣萬安競選總部或是國民黨中央黨部也無妨。

何認為，身為挑戰者，只要有機會挑戰衛冕的現任立委，透過辯論來述說自己的理念與政策，最終一定能獲得包括郭台銘在內的社會賢達、乃至所有選民的支持。

(中時 )