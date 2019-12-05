由王維明執導的電影《大約在冬季》描述兩個世代橫跨30年的愛情故事，緊扣齊秦經典同名歌曲，林柏宏在片中與曾獲金馬獎最佳女配角的文淇有不少對手戲，2人相差15歲，卻要飾演同齡人，這樣的設定起初讓林柏宏頗感壓力，進劇組認識後發現彼此間一點代溝都沒有，令他感到神奇，「我想是角色背景設定完整，在片中我們年齡沒差多少，而我和文淇都很在角色之中，所以相處很自然，沒花太多力氣刻意聊天相處。」

今年才16歲的文淇，散發的氣質也讓林柏宏覺得特別，「她年輕痩小的身體裡有很強的能量，成熟但又不世故」。2人對戲時也擦出火花，「我常常會從她身上感受到很多不一樣的東西，她傳遞出來的情感非常真摯而可愛，會不自覺地就打動我。」

林柏宏（右）和文淇相處自然，戲裡戲外都玩在一塊。（周子娛樂提供）

和文淇拍攝的第一場戲的「反差感」卻讓林柏宏印象深刻，「那場戲是在家中幫她打蟑螂，我本來對她的印象是成熟小女生，但是那天劇組動用『真小強』，她真心有嚇到，一副害怕到快哭出來的樣子，看她的反應我還故意跟她玩一下，直指『蟑螂在那裡！』嚇她」，不過林柏宏最後還是很有男子氣概地踩死蟑螂，「她心裡可能默默感激我吧！不然很有機會跑到她身邊去」。

林柏宏和文淇另外一場非常動人的殺青戲也相當有趣，已經互生情愫的2人在家中談心，有節制地釋放著對彼此的感情，十分感動人心。但林柏宏和文淇在拍攝時卻是笑聲不斷，和片中氛圍完全不一樣。他們一邊對戲，一邊研究起面前擺著的葡萄，林柏宏幽默地說：「要是一邊深情對話一邊吃葡萄吐籽的話，那會多醜啊！」還模仿起吃葡萄吐籽說話的樣子，逗得文淇哈哈大笑。

林柏宏在《大約在冬季》尋找父親的秘密而碰巧認識文淇。（周子娛樂提供）

除了《大約在冬季》即將在12月27日在台上映，林柏宏主演的《怪胎》5日傳捷報，前導測試片《停車》率先在「FiLMiCFest影展」拿下世界首獎最大獎，林柏宏興奮表示：「簡直太強了！與廖明毅導演合作拍攝時，就非常佩服他對於電影的完美要求，現在前導片可以拿獎，也讓我自己更期待自己在電影中的呈現了。」

林柏宏主演電影《怪胎》。（牽猴子提供）

(中時 )