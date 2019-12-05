TVBS《天堂的微笑》劇情扣人心弦，腦癌復發的「楊母」樂觀面對即將到來的生命終點，依舊跟著「紅鼻子醫生」在院內逗樂病童。日前修杰楷、林予晞、唐振剛、方志友、黃尚禾也跟隨「紅鼻子醫生」腳步，實際前往台北榮總關心罹癌兒童，大夥兒在互動過程中一度哭成淚海，導演也將動人畫面濃縮成8分鐘短片「Endless Love」，今入圍洛杉磯國際電影節「最佳網路和新媒體影片」獎項，國際級捷報讓所有演員感動不已。

《天堂的微笑》播出後受觀眾喜愛，批踢踢台劇版LIVE文常被大量網友留言給推爆，日前甚至被譽為2019年「黑馬新劇」。《天堂》製作初衷希望能傳達「微笑是最好的特效藥」等正面理念，其中方志友所飾演的「楊令悠」受到樂觀的母親影響，嘗試要當「紅鼻子醫生」散播歡樂、散播愛。

方志友為了揣摩角色，日前特地前往台北榮總兒童病房觀摩「紅鼻子醫生」的工作實況，與一名罹患腦癌的小妹妹近距離互動，她與修杰楷皆已為人父母，當天兩人也帶著小朋友最愛的玩具作為見面禮，並且在該名病童床前閱讀故事書「愛是什麼」，生動的肢體語言讓病童的臉上難得露出微笑，病童母親在旁看到這一幕忍不住落淚，方志友也立刻向前送上一個大大的溫暖擁抱。

演員們各自使出渾身解數逗樂病童，導演也將所有過程錄製起來，剪輯成8分鐘短片「Endless Love」。今洛杉磯國際電影節公布名單，「Endless Love」打敗來自39個國家的強敵，以僅僅19%的機率光榮入圍最佳網路和新媒體影片獎，讓演員們特別感動，《天堂的微笑》接下來的劇情也邁向虐心最高潮。每周六晚間10點於TVBS 42台播出。

(中時 )