韓流新星李宰旭日前應愛奇藝台灣站邀請首次訪台，讓不少台灣媒體、粉絲感受到他的多元魅力，出道甫滿1年的李宰旭，參與的作品都引發關注，尤其是讓他爆紅的《WWW:請輸入檢索詞》，劇中他飾演的薛志煥與李多熙有不少撩動心弦的互動，私下兩人也保持聯絡。

李宰旭不只一次公開表示自己是對方的粉絲，接受愛奇藝台灣站專訪時，更透露想再與李多熙演couple，而且這次角色顛倒過來，他比較強硬、比較Man，前輩李多熙則是柔弱的角色。而對大眾都好奇是否有機會演出劇中劇《丈母娘為何那樣》，李宰旭笑說只要是原班人馬(編劇、導演)的話，有機會當然想嘗試。

首度來台的李宰旭，透露行前母親要他多買一些伴手禮回去，採訪現場也送上台灣美食及韓國旅客最愛的台灣伴手禮，專訪開始就喊著想吃牛肉麵和鳳梨酥的李宰旭，在親自吃到牛肉麵之後，睜大眼睛用中文誇讚：「好吃。」咬了一口鳳梨酥後滿足的說：「我可以走了。」讓人見識到這位21歲大男孩私下活潑、愛笑的一面。

因作品受到粉絲喜愛的李宰旭，看見事先蒐集粉絲們想對自己說的話相當開心，如「李宰旭的眉毛真的太性感了，好看到讓人發瘋」、「對於想夾在你眉心中間的粉絲們說一句情話如何」，李宰旭當場皺起眉頭對著鏡頭向粉絲告白：「我愛你。」說完還害羞地躲在道具板之後。

李宰旭頻頻撒嬌裝可愛。（愛奇藝台灣站提供）

被問到想當哪一種動物時，李宰旭選擇了可以想做什麼就做什麼的「貓咪」，自然地「喵」了一聲，讓所有人笑翻，有趣的是當他回答「是否願意當台灣女婿」時，用非常高亢及撒嬌的語氣說：「哇！如果可以當然好啊」、「覺得很棒」還順勢要粉絲常邀自己來台。

此外，在《無意間發現的一天》中，第一次嘗試古裝造型的李宰旭，自評扮相從一分到十分，嚴苛的給自己打了三分的分數，他解釋當初以為會是朝鮮時期的裝扮，沒想到竟是高麗時期，常要穿比較薄的衣服，自覺不太適合這樣的打扮，因此給了低分，但未來也不排除再挑戰，只要導演覺得李宰旭適合，一定會努力演出。李宰旭精采的作品《WWW:請輸入檢索詞》、《無意間發現的一天》在愛奇藝台灣站全集上架。

(中時 )