《葉問》系列推出完結篇章《葉問4：完結篇》，對葉問和李小龍兩人的師徒之情有更多著墨，甄子丹和李小龍很有緣份，他坦言：「是李小龍啟發了我，讓我走上練武之路，而我在電影中，重新塑造演出了李小龍的師父。」過去3集的《葉問》陸續向觀眾展示洪拳、蹚螂拳等中國傳統武術，這回除了詠春與太極拳的較量，更有與空手道的激戰場面，武術指導袁和平更特別在空手道中加入自由搏擊，讓高手決戰更為精彩。

《葉問》於2008年上映後共有9部以葉問為題的電影作品，包括葉偉信執導、甄子丹主演的「葉問四部曲」，邱禮濤的《葉問前傳》及《葉問：終極一戰》，王家衛的《一代宗師》，袁和平的《葉問外傳：張天志》及網路電影《葉問之九龍城寨》，這些電影探問一代傳奇葉問的形象，也把焦點放在武打巨星李小龍身上，展現2人的師徒關係。

日前甄子丹發表「不再拍功夫片」的宣言後引起一陣譁然， 4日在深圳宣傳時他解釋：「不拍功夫片不等於不拍動作片，動作電影可以混入格鬥或科幻的元素在裡面，功夫片是只會在華語電影圈才會出現，外國不會有的。」他說：「演員演出功夫片是必須有深的功夫底子，一招一式都是功夫片獨有的，其他動作片中是不會出現的，但對於這類影片，我感到累了，但其他動作類型的作品，我仍有一些想法，之後可以陸續呈現給觀眾看。」

《葉問4：完結篇》在台灣愛到影迷的高度期待，許多影迷已在臉書大呼迫不及待，各大戲院也看好《葉問4》將會再造功夫電影高峰，紛紛推出華語電影少見的預售計畫，包括威秀、秀泰、美麗新、豪華、國賓、喜樂時代、哈啦及凱擘等超過60家戲院12月6日開放預售，歡迎粉絲提前訂票。該片20日在台上映。

(中時 )