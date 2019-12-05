立法院日前召開一場公聽會後，火速把「反滲透法」逕付二讀，為了抵制民進黨團的版本，國民黨團日前推出「反併吞法」抗衡，明天力拼逕付二讀，屆時在朝野協商上對峙。在這之前，國民黨團規劃下周二先行自辦公聽會，邀請前總統馬英九、前國安會秘書長高華柱、前國安局長蔡得勝等人與會研析法條爭議。

國民黨團總召曾銘宗痛斥民進黨欲強行通過「反滲透法」，完全是選舉操作，不管是程序或法條都充滿諸多爭議。他說，此部攸關2300萬人民權益，涉及國家安全問題的法律，竟然跳過委員會審查就逕付二讀，先前只舉行半天的公聽會，顯然不符合程序正義。

曾銘宗表示，此外，條文中的「滲透來源」無所不包，上百萬名台商恐牽扯其中，「指示、委託」等字眼充斥不確定概念，因此需要召開公聽會，邀請專家學者研析法條。

屆時包含前總統馬英九、前國安會秘書長高華柱、前國安局長蔡得勝等大咖都將參加公聽會外，黨團也邀集文化大學法律系教授吳盈德、政治大學法律系副教授廖元豪、東吳大學法律系教授陳清秀、國民黨不分區立委提名人陳以信現身剖析法條爭議。

同時黨團也函文邀請內政部、陸委會、國安局、法務部、國防部、外交部、金管會、中選會、通傳會等政府部門與會回應。

(中時 )