「卡神」楊蕙如涉犯妨害公務案，台北地檢署5日發出聲明強調，楊蕙如偵查中否認犯行，北檢盡力蒐證積極調查蔡福明，並並向上追查楊是蔡福明的同案共犯，依法起訴，而這位鍥而不捨，「窮追猛打」一年多終於揪出起訴楊蕙如的檢察官，就是偵辦轟動一時的華山分屍案的女檢察官范孟珊，「華山案」在她細心分析蒐證，終讓陳姓犯嫌坦承涉案，兩起棘手案都在范孟珊手裡起訴，堪稱是新生代女檢座的代表。

法界人士說，范孟珊檢察官辦案發揮女孩子特有的細心，在她去年偵辦華山分屍案，就已經展露出才華。當時陳姓嫌犯矢口否認涉案，還試圖把焦點引導到其他與他有認識的不相干人身上，但是范孟珊逐一過濾關係人，釐出案情結構，終於讓陳嫌俯首，供出殺人分屍及棄屍的殘忍行徑。

范孟珊檢察官是司法官訓練所47期結業，據《鏡週刊》報導，她目前是北檢黑金專組愛組檢察官，早在去年她在仁組任職期間，就已暗中追查楊蕙如案，當時蔡男被移送時，矢口否認犯案，范孟珊積極清查相關事證，才讓蔡某承認以每月1萬元代價上網PO文。

北檢指出，楊蕙如案共簽分2個案號，分別是108年度偵字第10242號及第19151號，偵辦過程中楊蕙如始終不認罪，檢察官積極調查同案被告蔡福明，才能向上溯源到楊蕙如，而且盡力蒐集證據以證明楊蕙如為妨害公務罪共犯，全案始終秉持依證據「毋枉毋縱」原則調查事證。

(中時電子報)