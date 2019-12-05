謝和弦涉嫌持有大麻 今晚遭警逮捕 21:392019/12/05 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 謝和弦。(報系資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 藝人謝和弦爭議性話題不斷，曾於2012年在臉書上自爆吸食大麻，隨後到警局自首。今（5日）晚9時許，新北市海山警分局接獲民眾檢舉，指稱板橋區華江一路某民宅內有人吸毒，警方據報前往，赫然發現被檢舉的竟是謝和弦，並在場查扣10餘公克的大麻，隨後警方已將謝和弦帶回，目前還在偵辦中。 ★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品! (中時 ) #大麻 #謝和弦 #檢舉 #警方 #吸毒 #爭議 #板橋 #海山分局 #藝人吸毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 海牙刺傷3青少年事件 荷蘭警方逮捕1男性犯嫌 07:182019/12/01 國際 黃偉哲市長座車停紅線遭檢舉 警：停一下沒關係 09:272019/12/01 社會 季軍 想飛科技 助嘉義警方巡邏高效率 04:102019/12/02 產業特刊 巴西警方追捕歹徒 引發群眾踩踏事件至少9死 07:152019/12/02 國際 社區反毒發威 警方緝毒得冠軍 15:122019/12/02 社會 警方強力約制 淡水深夜未再出現「龍炮」滋事 19:192019/12/02 社會 反賄、打假、斷黑 民進黨祭檢舉獎金 11:242019/12/03 政治 知道idcc是誰卻不告訴警方 楊蕙如嗆：他有什麼錯 18:362019/12/03 生活 守護山林 竹縣加碼檢舉金 04:102019/12/04 地方新聞 租屋種大麻販售牟利 檢警查獲菲律賓籍男等4人起訴 19:052019/12/05 社會 社會熱門新聞 謝和弦涉嫌持有大麻 今晚遭警逮捕 - 社會 陳菊自訴名嘴敗 法官：官邸用電涉公共利益 - 社會 館長飆罵民進黨 宅神附和：劉世芳惹人厭不是沒原因！ - 社會 桃園高階警官驚傳自宅自傷身亡 - 社會 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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