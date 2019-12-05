藝人謝和弦爭議性話題不斷，曾於2012年在臉書上自爆吸食大麻，隨後到警局自首。今（5日）晚9時許，新北市海山警分局接獲民眾檢舉，指稱板橋區華江一路某民宅內有人吸毒，警方據報前往，赫然發現被檢舉的竟是謝和弦，並在場查扣10餘公克的大麻，隨後警方已將謝和弦帶回，目前還在偵辦中。

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(中時 )