台南今年到底有沒有跨年活動？台南市政府今年一改往年跨年型態，捨棄大型演唱會跨年，而是在21日、28日推出演唱會，不少民眾因此關心是不是少了5、4、3、2、1倒數迎接2020到來的氣氛？台南市政府表示，12月31日跨年以中西區南美2館和周邊為舞台的「台南跨年府城搬戲」，集結各路台南子弟，以充滿道地台南味，創造耳目一新台南跨年趣。

跨年的華麗煙火及大卡司陣容，向來都不是這座城市的記憶，台南迷人之處，一直是居民依循著風土、文化，共同發展成獨特氛圍。2020「台南跨年 府城搬戲」是一場實驗性跨年，希望將舞台留給台南人和愛台南的人，不論是上過國際舞台的明星或深具實力的素人，都會在今年的舞台演出。

台南市政府突破以往，將單日單點跨年活動開枝散葉，打破過去只有一場跨年演唱會的形式，不僅周周有活動，12月31日當天規畫最在地「台南跨年 府城搬戲」，集結各路台南子弟，包括知名樂評陳德政以DJ表演開場；秀琴歌仔戲團、街舞聯盟、大支x BR x韓森、榕幫等帶來一連串歌舞；喜愛台南，用虱目魚人成為標記的拍謝少年也將參與表演；倒數前夕由麵包車樂團演出；午夜由晨曦光廊帶大家進入2020年。

跨年主視覺也很在地，由台南設計新星設計師曾國展統籌，並找來曾登上《紐約時報》的插畫家川貝母合作，創造台南三大守護神獸，由三大守護神獸聚在台前看戲，象徵民眾與神明一同齊聚舞台前，共度這個特別時刻，帶領觀眾欣賞一齣屬於台南的戲中戲。

12月31日下午4點活動開跑，在忠義路、南美2館、友愛市場展開藝術手作體驗與特色小農市集。生活市集將座落於忠義路，邀請台南在地文青商家組成，吃喝玩樂應有盡有。夜間舞台活動將在南美2館登場，由在地子弟與熱愛台南的表演團體輪番上陣。

倒數儀式後的after party將在友愛市場繼續狂歡到深夜。為了怕市民旅客錯過喜歡的活動，市府還特別準備了幫助記憶的台語口訣「下晡來畫圖，尾暗迺夜市，暗時看熱鬧，半眠跳恰恰」。台南市政府強調，今年跨年會一樣熱鬧，唯一不同的是，將回到在地思維，多了態度、道地及人情味。

(中時 )