據德國之聲中文網5日報導，美國政治學者克拉爾（Michael Klare）在其最新著作中指出，五角大廈已經在多份內部報告中將全球氣候變化列為對美國國家安全的重大威脅。這些報告認為，氣候變遷會引發自然災害、難民潮、資源爭奪戰，甚至還會助長恐怖主義。

美國麻州漢普郡學院的退休教授克拉爾（Michael Klare）是長年研究和平與安全問題的政治學者。他最近出版的《開啟地獄：五角大廈眼裡的氣候變化》一書中，蒐集了美國國防部就氣候變化問題撰寫的多份報告。克拉爾在書中指出，通常，美軍高官避免就氣候變化議題進行公開表態，以免被牽涉入黨派政治；但是五角大廈的對外沉默，並不代表著對氣候變化的後果毫無準備。

早在2015年，美國防部就在一份備忘錄中指出，氣候變化不僅僅對窮國、資源匱乏國造成威脅，也會衝擊富裕的國家。「這是對美國國家安全的緊迫威脅，程度正不斷提高。它將導致更多的自然災害、難民潮、資源爭奪衝突……氣候變化的後果今天已經顯現，隨著時間的推移還將越來越嚴重。」

多名美軍高級將領參與的「全球氣候變化軍事顧問委員會」也在2016年底的世界氣候大會上發布報告，警告氣候變化帶來的嚴重難民危機可能會變成「新常態」。

克拉爾還注意到，五角大廈的專家在報告中擔心，極端天氣引發的災害或者衝突有可能超出美軍的應對能力，尤其是極端天氣在短期內接連發生時。氣候變化還會引起水資源緊張、食物短缺，成為內戰、區域衝突的誘因，那些原本就不穩定的政權有可能被推翻；被迫遠走他鄉謀求生計的所謂「氣候難民」也會是造成局勢動盪的因素。在混亂的局面中，恐怖組織則很有可能吸納心懷不滿的人，從而進一步壯大。

此外，五角大廈還曾在多份報告中指出，氣候變化可能會引起跨地區的傳染病疫情，屆時，即便美國本身僥倖沒有受到疫情波及，疫區國家也很有可能向美國求助，要求美軍提供人道主義支援。克拉爾指出，在全球氣候變化的大背景下，美軍在本國的賑災任務也會非常繁重，屆時很有可能會在美國東南沿海的颶風、西部的山火、國外的災區之間疲於奔命。五角大廈擔心，這會導致美軍無法完成其核心任務。

軍隊本身也有可能成為極端天氣的受害者。五角大廈今年8月一份題為「氣候變化對美軍影響」的研究報告就指出，2017年東海岸遭遇颶風災害時，多個美軍基地被迫疏散。報告呼籲五角大廈高層應當為軍隊斷水、斷電、斷糧做好充分備案，認為這種極端情況很有可能在本世紀中葉發生。

研究者預測，2030年前後，約有1/3的全球人口將生活在缺水地區，包括非洲、中東、大陸、美國等；而到了2040年，資源短缺引發越來越多的社會動盪甚至武裝衝突之時，美軍卻有可能無力支援，因為派遣的美國軍人自身也將受到嚴重的缺水困擾。五角大廈的這份報告指出，目前美軍的境外軍事行動中，超過三成的成本都來自於運送瓶裝水；屆時美軍很有可能在經濟上無力承擔在缺水地區的行動。

這份報告還指出，當前敘利亞內戰的一大誘因就是2011年前的持續乾旱，導致上百萬農民被迫逃荒，而極端組織則趁機吸納了不少人力，得以壯大。研究者擔心，下一個因氣候變化陷入動盪的國家將是孟加拉：只要海平面上升一公尺，該國20％的國土就會被淹沒、一半人口（大約8000萬）流離失所。「這一巨大的難民潮，將對周邊整個地區造成怎樣的影響？該地區有著全球40％的人口，還有多個擁有核武器、攸關全球安全的國家。」

五角大廈的專家們因此呼籲，與其讓美軍疲於奔命地救災，還不如從根源上著手，努力擺脫對礦物燃料的依賴性。報告認為，軍隊本身也應該加強使用可再生能源，並且參與防洪堤等相關工程的建設。

(中時 )