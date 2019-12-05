新北市中和警分局今（5日）下午2時30分許，在中和區立德街合作金庫舉辦防搶演練。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局今（5日）下午2時30分許，在中和區立德街合作金庫舉辦防搶演練。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局今（5日）下午2時30分許，在中和區立德街合作金庫舉辦防搶演練，2名員警假扮匪徒俟機進入銀行行搶，到場後其中1名匪徒開槍喝令櫃檯人員交出現金，另1名匪徒駕車接應，因演練過程太過逼真，讓提領民眾誤以為真的發生搶案。

匪徒趁下午銀行提領民眾較多之際，趁亂對空開槍後大喊「搶劫！」得手數百萬後，兩名歹徒隨即駕車離去。警方獲報後立刻出動快速打擊特警隊前去追捕，另外透過本局最新科技「車牌辨識系統」、「智慧分析決策資源系統」，迅速掌握犯嫌身分及逃逸路線，在歷經10分鐘追捕，順利於中和區中原西街內將匪徒圍捕。

新北市政府警察局中和分局為提昇金融機構應變處置能力、強化訓練員警機動攔查、圍捕速度，定期舉辦轄內金融機構防搶演練，並運用智慧科技整合各項警政系統，建構「新北科技防衛城」，保障民眾生命財產安全權益，使犯罪無所遁形。

(中時 )