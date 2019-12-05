張書偉（左起）、小薰、導演莊絢維。七十六号原子提供

小薰劇中驚悚畫面嚇壞新加坡媒體。七十六号原子提供

演員群參加影展。七十六号原子提供

張書偉、小薰、導演莊絢維及吳念軒、蔡瑞雪、范姜彥豐等4日參加新加坡影視展，宣傳主演《76号恐怖書店》恐怖短片《租屋》、《飢餓》及青春校園片《違反校規的跳投》。

《違反校規的跳投》主角吳念軒、蔡瑞雪和范姜彥豐，三人一站出來，現場頓時充滿青春洋溢的氣息。新人范姜彥豐特別感謝李若辳導演，對待他這個新人都以平等態度溝通討論。蔡瑞雪認為這部戲主要就是傳遞陪伴、夢想和團隊合作的精神，她向新加坡的觀眾喊話：「我自己最喜歡的當然是妍熙跟健一的感情線，看了會令人心跳加速的甜寵劇情，請大家期待。」

母胎單身的蔡瑞雪在拍攝期間，曾透露已有曖昧對象，還羞喊：「彼此都知道心意。」如今男方身分曝光是SpeXial前成員王以綸，也是郭書瑤的舊愛。王、蔡透過友人介紹認識，已低調交往，看來戲裡外都沉浸在戀愛的喜悅。

張書偉在《飢餓》中飾演貪婪的搶劫犯，「這次角色是冷血無情無義的人，非常有趣，我只需要盡情的耍壞，沒有框架，導演也給很大的空間讓我發揮。」張書偉更點出《飢餓》最特別的地方，就是地獄和公路電影都是很國際化的元素，又加上東方元素「餓鬼道」，相信一定能讓大家喜歡。

小薰在《租屋》飾演為了養家而從事性工作者的單親媽媽，她透過看不少類似的電影去揣摩這個角色，像是《姐姐的守護者》、《血觀音》等，從中去吸收堅毅、守護、保護家人的特質跟行為。這次面對新加坡觀眾，小薰也笑說很好奇他們哪些內容與片段會最喜歡。

(中時 )