楊丞琳推出第11張個人最新專輯《刪．拾 以後》，今日上Hit Fm聯播網宣傳，今年和李榮浩完婚的她升格人妻，雖是新婚但夫妻倆皆忙發片宣傳，她透露農曆新年將休10天，第一次在北京夫家過年，是否會下廚做菜或早起幫忙？她說自己，笑說「我會負責把菜吃光光，隔天睡飽飽，他媽媽人很好的。」說自己有三不「不煮飯」、「不早起」、「不送禮」。

楊丞琳5日上Hit Fm宣傳新專輯《刪．拾 以後》。（陳俊吉攝）

初二她則會回娘家休息，至於婚禮目前還未規劃，是否考慮林志玲大婚的規模？她直呼「大家的東西都不一樣，她要招呼的人很多，我的低調、溫馨就好。」

楊丞琳與ØZI合作的新歌〈Love is Love〉MV原訂昨晚9點上架，上架後卻發現MV聲音與畫面不同步，緊急下架修改，讓不少粉絲空等，怒譙工作人員，楊丞琳說「很無奈，罵了也沒用，我們也不想，不關工作人員的事。」

楊丞琳睽違三年推出新專輯《刪．拾 以後》。（陳俊吉攝）

她苦笑說「不知是我、還是ØZI水逆嚴重。」但也自我安慰爭取更多時間，把MV做到最好，期望能在5日順利上線；並透露有工作人員為了這支MV2天沒睡，喉嚨化膿還住進加護病房，讓她很心疼「敬業之餘，還是要給自己休息的時間。」

過去兩年楊丞琳跨年刻意不排工作，今年復出將跑台中、台北兩場，並留台北跨年，而好友青峰則是倒數後才登台演出，兩人約好後台倒數看煙火，雖她在新專輯造型尺度更開，但跨年演出打算包好包滿，「唱歌唱好比養眼畫面還重要，雖然失去（媒體）編輯的喜愛，但現場人喜歡比較重要。」

(中時 )