對於北京在美濟礁部署軍事飛船，越南外交部發言人黎氏秋恆表示，越方有足夠歷史和法律依據可證明對西沙和南沙兩個群島擁有主權，越南要求相關各方尊重越方主權、主權權利和管轄權。

黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）今天在外交部例行記者會中，答覆記者有關中國在南海部署稱為「浮空器」的軍事飛船的提問，呼籲各方遵守國際法，尊重越南主權，為區域穩定做出貢獻。

南華早報日前報導，從衛星影像顯示，中共在南海具爭議性島嶼美濟礁部署被稱為「浮空器」（Aerostat）的軍事飛船，以強化偵察南海的能力。

「浮空器」是一種靠較輕氣體產生的浮力而浮起的航空器，能在高空中停留較長時間，在無法部署偵察機監控大面積區域時，部署「浮空器」是一種成本較低的監控方式，可與地面雷達、衛星等配合使用，形成一個全方位的監控網。

報導稱，以色列衛星公司ImageSat International（ISI）日前在推特，公布一張南沙群島美濟礁的衛星照，首次出現一個飛船型物體。中共2017年開始建立預警系統，將雷達裝置放置在「浮空器」上，協助監測低空飛入的飛機。

黎氏秋恆強調，越南要求相關各方尊重越方主權，遵守國際法，為維護南海安全、和平與穩定做出負責任的建設性貢獻。

此外，媒體要求黎氏秋恆確認中國是否有數艘海警船11月29日駛入越南大陸棚海域，黎氏秋恆表示，越南將進一步查明此消息，越方相關機構一直密切監控在依照1982年聯合國海洋法公約等國際法歸屬越南海域的所有行動。

她強調，各方在越南海域進行任何行動，都應遵守1982年聯合國海洋法公約與越南相關法律規定。

(中央社)