美國眾院議長裴洛西在台北時間5日10點，要求眾院情報委員會主席，開始起草彈劾總統的條款！裴洛西說，川普的所作所為，把自己立於法律之上，以我國國家安全為代價，為了自己的政治立意，濫用身為總統的權力，已經違反憲法，民主黨已別無選擇。

眾院情報委員會4日剛進行長達8個半小時的馬拉松聽證。美國有線電視新聞網（CNN）11月曾預期，民主黨掌控的眾院最快可能在耶誕節前，就表決彈劾川普。

川普5日則發推文怒槓民主黨，「如果你們想彈劾我，最好快一點。」川普在裴洛西發表聲明之前先下手為強寫道，「什麼都做不成的民主黨昨天在眾議院度過了歷史上最糟的一天。彈劾案一點都不正當，而且正在貶低我們的國家。不過這些對他們來說沒什麼關係，他們早就瘋了！」

他放話，「如果要彈劾我，請立即進行，這樣我們就可以在參議院進行公正的審判，以盡快讓我們的國家恢復正常運作。我們將會聽到謝安達，拜登和裴洛西作證，這將首次向我們揭露我們的政治體系多麼腐化。我是要“清理華盛頓沼澤”而被選上的，我也會持續這麼做！」

(中時 )