距2020總統大選僅剩30幾天，國民黨總統參選人韓國瑜民調落後民進黨蔡英文。資深媒體人韋安指出，韓國瑜最後有機會逆轉勝，就是向中間選民狂打經濟「恐慌牌」。但中間選民會否買帳？以及時間是否夠用？成為致命關鍵。

韋安在臉書指出，目前對韓國瑜有利的一面，被砍年金的軍公教以及農、漁、攤商、中小企業，過去3年過得很苦，這些人確實成為核心韓粉組成部分。而韓國瑜最後逆轉勝的關鍵，就是狂打經濟「恐慌牌」，推銷「菠蘿乾」，也就是經濟剝奪感。但中間選民會否會對他極富煽動力的言辭買帳？以及時間是否夠用？則成為致命的關鍵。

根據主計總處統計，國內仍有300萬人的月薪不到3萬元。其中，有近5成是30歲以下的年輕人。去年國人平均每月經常性薪資為3萬8千多元，較2001年還低100多元，國民薪資實際倒退18年，「苦人」實在滿滿皆是。

(中時電子報)