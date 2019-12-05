韓國瑜今（5）日受訪時表示，民進黨執政3年半以來，貪汙腐敗、派系分贓、治國無能、政策錯誤，所以他用「憑甚麼」把很多數據清楚表示出來，如果台灣人民覺得過去3年半過得非常好，就投蔡英文；如果各行各業、士農工商、台灣人民覺得過去3年半過得非常辛苦，希望改變，就投韓國瑜！

支持韓國瑜的庶民，如果覺得韓國瑜說得有道哩，請看過來，韓國瑜周六會在這些地方參加造勢活動：

12月7日(六)

09:50出席龍華聖會參拜

地點：苗栗縣縣立體育場

地址：苗栗縣苗栗市經國路四段79號

10:35出席韓國瑜徐志榮聯合總部成立大會

地點：貓裏喵親子公園

地址：苗栗縣議會後方—苗栗縣苗栗市玉清路351號

11:30出席韓國瑜陳超明聯合總部成立大會

陳超明競選總部前道路/苗栗縣竹南鎮環市路二段139號

*會後聯訪

17:10出席新竹縣總統與立委聯合競選總部成立大會

地點：新竹縣政府前廣場

地址：新竹縣竹北市縣政六路與光明六路口

19:10出席韓國瑜鄭正鈐新竹市聯合競選總部成立大會

地點：新竹市樹林頭夜市廣場

地址：新竹市鐵道路與東大路交界處

另外，13日行程如下：

韓國瑜13日將跨海到金門固樁，並為黨籍立委參選人陳玉珍站台輔選

(中時電子報)