108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第二階段預賽今天在高雄義守大學點燃戰火，另外8支隊伍進行7天單循環賽事，首日上季4強台灣師範大學第1場面對上季在二級打拚的康寧大學，首節落後3分，不過團隊戰力還是技高一籌，最終101比79旗開得勝。

上季成為台師大男籃隊史第一位「大三隊長」的周桂羽，本季大四續當隊長，不過之前隨隊在大陸移訓比賽傷了右腳踝，這階段賽事高掛免戰牌，本月19日開始的第三階段也還不確定是否能出賽，他表示，一個多月前與高師大、中州科大一起參加福建邀請賽，雖球隊拿第二，但最後一場比賽傷了他的右腳踝，已經個把月沒動、持續復健中，起碼要休息1個月才能回到球場，雖然無法上陣仍隨隊南下，在場邊培養比賽感覺。

104學年度和周桂羽聯手替南湖高中打下隊史最佳HBL第三名的好友簡廷兆，旅美三年返台進健行科大重當大一菜鳥，上個月29日對文化飆生涯新高31 分、「一人救全隊」，周桂羽開玩笑說：「我有line他，酸說我一輩子也沒單場拿30分過，頭采竟然先被搶走。」周桂羽補充，上季台師大帶著19連勝晉級4強決賽，準決賽竟輸給義守無緣冠軍戰，本季不容再犯。

台師大上季新人王陳又瑋本戰繳出13分、4助攻，在UBA最後一年的高低位「雙塔」容毅燊、 蘇士軒聯手進帳28分、17籃板。康寧出身基商的張舜丞獲20分，來自宜蘭南澳高中的林柏豪29分，資深教練陳金雄說，球隊輸在比賽經驗差太多，只能抵抗一節。

台師大陳又瑋(中)本戰繳出13分、4助攻，助隊獲勝。(大專體總提供/陳筱琳台北傳真)

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