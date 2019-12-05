哈士奇誤按微波爐 險成熱狗 22:542019/12/05 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 英國一隻哈士奇被主人單獨留在家竟然差點放火燒了房子。 (示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 燒毀的微波爐。(示意圖/shutterstock) 英國一隻哈士奇被主人單獨留在家，不知道是不是心情不好，牠竟然不知怎麼的啟動了家中的微波爐，讓家裡差點就燒掉。 BBC報導，自己在家的哈士奇意外啟動家中廚房裡的微波爐，碰巧微波爐裡有一塊麵包，麵包就這樣一直被加熱而開始冒煙起火燃燒，不在家的屋主透過手機APP得知家中失火的警示，他透過遠端發現家裡已經濃煙密布，嚇的趕緊通知消防隊，所幸火勢很快的被控制住沒有造成太大的損害，而闖禍的哈士奇也安然無恙。 家貓臥女嬰臉取暖害窒息亡 母捧屍痛哭 (中時電子報) #麵包 #微波爐 #哈士奇 #失火 #火警 #濃煙 #加熱 #熱狗 #火災 #消防隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 新片新角色 香草公主登場 01:042019/12/01 藝文副刊 2千個角色還不夠！《麵包超人》新片「香草公主」亮相 05:252019/12/01 娛樂 首波冷氣團今晚來襲 新北市啟動防寒機制籲用火安全 16:442019/12/02 社會 一卡通與LINE Pay啟動跨境支付 「LINE Pay Money」貼近用戶需求 15:562019/12/03 財經 傑出技職之光 景文科大教師陳文正獲獎 16:412019/12/03 生活 景文科大陳文正 藝術麵包發光 04:102019/12/04 社會新聞 好市多這商品疊超高 網嘆：台灣人日常 00:162019/12/05 生活 麥當勞為何只有麥香魚用紙盒裝 內行人揭原因 03:262019/12/05 生活 高雄亞灣都市計劃射三箭 明年初啟動第三次通盤檢討 12:332019/12/05 財經 美國限制中國外交官行動 中國啟動反制措施 21:402019/12/05 財經 社會熱門新聞 謝和弦涉嫌持有大麻 今晚遭警逮捕 - 社會 館長飆罵民進黨 宅神附和：劉世芳惹人厭不是沒原因！ - 社會 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 軟Q擺臀 三重娃娃機真理褲女賊落網 - 社會 陳菊自訴名嘴敗 法官：官邸用電涉公共利益 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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