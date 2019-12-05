燒毀的微波爐。(示意圖/shutterstock)

英國一隻哈士奇被主人單獨留在家，不知道是不是心情不好，牠竟然不知怎麼的啟動了家中的微波爐，讓家裡差點就燒掉。

BBC報導，自己在家的哈士奇意外啟動家中廚房裡的微波爐，碰巧微波爐裡有一塊麵包，麵包就這樣一直被加熱而開始冒煙起火燃燒，不在家的屋主透過手機APP得知家中失火的警示，他透過遠端發現家裡已經濃煙密布，嚇的趕緊通知消防隊，所幸火勢很快的被控制住沒有造成太大的損害，而闖禍的哈士奇也安然無恙。

(中時電子報)