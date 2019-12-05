今天出刊的義大利《羅馬體育報》（Corriere dello Sport），以周五的義甲足球聯賽話題大戰、羅馬隊強碰榜首國際米蘭為封面，大標題「黑色星期五」(Black Friday)旁，搭配兩大勁旅的王牌球星，但卻自以為有詪過頭。國際米蘭隊的盧卡庫，是剛果裔的比利時球星，該報的暗示性標題立刻成為眾矢之的，其他媒體罵翻天，交戰兩隊都透過官方推特嚴正譴責。

《羅馬體育報》封面寫道，兩位球員在英超曼聯曾並肩作戰，如今他們成為羅馬與國米的偶像人物，為了義甲冠軍與歐洲冠軍盃席次，這是一場戰鬥中的戰鬥。

但6日這場重頭戲，與黑色星期五沒有任何關連性，顯然是想拿盧卡庫的膚色作文章。義大利足壇近來發生多起非裔球員在場上遭觀眾羞辱的鬧劇，《羅馬體育報》這個要命的標題，等於火上加油。

No one:



Absolutely nobody:



Not a single soul:



Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH — AS Roma English (@ASRomaEN) December 5, 2019

羅馬隊在英文官方推特附上《羅馬體育報》封面，表達嚴正抗議。該隊並表示，大家都努力在義大利足壇對抗種族主義，這標題糟糕至極。國米則在官方推特聲明，反對任何形式的歧視，因為足球是熱情，文化與兄弟之愛。

(中時 )