宅神柯P夜市買水果。(影/朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書)

士林夜市的水果攤屢傳出把外國客當盤子，以高價賣出現切水果坑殺，今年9月時「宅神」朱學恒曾因此事在臉書上對柯文哲放話，若能解決，就捐出5萬元給台灣民眾黨。昨（4）日朱學恒和柯文哲一起前往士林夜市開直播，雖未找到當初坑殺觀光客的水果攤，朱學恒仍請柯吃現切水果，並且捐出50000元。不過，他朱還是花了1010元買了8杯水果，讓網友直呼實在太貴。

士林夜市的水果攤日前又遭網友爆料把外國遊客當盤子，網友目擊有韓國遊客買了一袋要價1089元的水果，對此，朱學恆在臉書上發文向柯文哲喊話，能解決水果攤的問題，將捐5萬給民眾黨選舉用。2人昨晚一起前往士林夜市開直播，朱說：「40年，從我小時候到現在都那麼貴，每次觀光客來都覺得很貴。」柯表示市場處就真的有專門的人每天來稽查，認為後來慢慢問題就解決掉了。

朱學恒說要請柯文哲吃水果，如過價格合理，就馬上捐50000元。不過2人率領大批媒體逛夜市，卻並未發現當初「坑殺觀光客」的水果攤，朱就捐了5萬。最後2人挑了另一攤水果攤，發現有標價，朱買了8杯水果，共花1010元，柯文哲也當場大吃起來。

8杯水果共花了1010元，不少網友看了仍認為太貴，紛紛在影片下方留言「1010元太貴了」、「700元可以買一周水果」、「誰說很划算的？傻眼」、「真的是夜市價」、「有標價，嫌貴可以不買」。

(中時電子報)