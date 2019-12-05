東森《美味滿閣》播出中，劇中酒醉誤與邱珮淇發生一夜情的JR紀言愷，在女方窮追猛攻的告白下竟開始動心，最新一集中兩人再次發生親密關係！邱珮淇只穿著內衣、跨坐在JR紀言愷身上勾引男方，畫面火辣激情。初次拍攝如此大尺度的戲，雖下半身有穿牛仔褲，邱珮淇仍難掩緊張，表示胸貼、雙面膠等安全措施全面做滿。JR紀言愷笑說，雖跟太太溝通過這場戲有劈腿親密戲，但一看到這場是內衣床戲，嚇得他又立馬再跟太太報備徵求同意。

兩人拍親熱戲一直擔心會走光，但沒想到怕曝光的竟是「肥肉」。JR紀言愷笑說，因為進組後猛吃美食，他們反而都擔心雙下巴、贅肉會被拍到。邱珮淇還狂拉牛仔褲，就怕腰內肉曝光。拍攝時還發生烏龍，因喊卡後工作人員都會幫邱珮淇披毛巾遮擋，結果因為床太軟不慎倒在對方身上，邱珮淇又倒在JR紀言愷身上，讓他們3人慌張到不行，沒想到工作人員緊張到接連跌了2次，引發現場一陣爆笑，笑說是「2人床戰變3貼」。

高宇蓁抽空客串飾演醬油達人。戲中王傳一見高宇蓁被上門嗆聲的客人欺負，挺身而出保護女方。高宇蓁還在魏蔓面前甜摟王傳一，嬌嗔喊著「王董，好久沒來，想死你啦」，還說「那就照老規矩，用你的身體來交換」，兩人動作親暱語意曖昧，讓魏蔓驚訝又吃醋。

義氣相挺客串的高宇蓁，笑說「收到製作人邀約時，我一聽到是個叫『美人醬油』的老闆娘，是位美人級的私釀醬油達人，所以連拍攝多久、甚麼內容都沒問就答應了」。這場戲也是高宇蓁第一次跟兩人合作，王傳一跟高宇蓁開始搞笑互尊稱哥姊，互相說看過對方的戲是粉絲，讓一旁的魏蔓和工作人員哭笑不得。

(中時 )