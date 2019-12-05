謝和弦持有大麻被捕 移送偵查隊時突然將上衣脫掉

歌手謝和弦爭議不斷，2012年才自爆呼麻，隨後赴警局自首，未料他惡習難改，今(5日)晚間又驚傳他2度呼麻被捕，且警方還在他家中查出10多克的大麻。最諷刺的是，謝和弦被捕前，還在臉書PO文支持蔡英文。

謝和弦下午才在臉書PO文支持蔡英文，還不忘嘲諷一下韓國瑜，「台灣要贏 #韓國要輸 #歡迎回家 #哈們」，未料他PO完文章不過6小時，就驚傳他因為被民眾檢舉吸毒，遭警方逮捕的消息。

而網友更是聞訊紛紛前往他的臉書下方朝聖，「好好笑」、「少說一句～大麻要抽～」、「人民幣香，大麻更香」、「哇！要回牢裡了」。

事實上，謝和弦曾是柯粉，不只幫忙柯文哲製作競選歌，還幫他站台獻唱，但今年8月他突在臉書嗆柯文哲「你現在很瞎」，後來就改為公開表態力挺蔡英文，當時還讓不少柯粉崩潰退他讚。

另據中時報導，謝和弦被帶回派出所時神情自若、情緒平和，言談中並不認為持有大麻有何嚴重，初步承認大麻是他所有。

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(中時電子報)