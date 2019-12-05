「卡神」楊蕙如被檢方抓到養網軍，然而「網軍」究竟是什麼？怎麼賺錢？怎麼發揮影響力？隨著各種通訊軟體及社群媒體蓬勃發展，「網軍」已發展出一套產業鏈，並隨著政黨惡鬥，在網路雇用匿名網軍帶風向、發動攻擊，將台灣政治圈帶入暗黑帝國。

不同的網路平台有不同玩法，但要玩得大，散兵游勇難成氣候，過去傳統公關公司也從單純形象包裝、民意調查，改以大量人頭帳號量化來操作輿論，甚至欺凌壓扁對手。

2014年太陽花學運爆發是PTT全盛時期，「網軍」手法是先發一篇帶風向文，輔以約5～10個假帳號推文幫腔，增加該文的可信度，然後再定期以同樣模式發表類似論點的文章帶風向。不過，PTT意識到假帳號問題，版規越來越嚴格，並開始清除異常帳號，因此Dcard出現後，不少人在Dcard上複製PTT玩法。

臉書因功能較多，網軍的玩法更多，例如「迷因」，意指「一個想法從一個人到另一個人的傳播過程」。網軍要把「韓國瑜」跟「愚蠢」畫等號，就會製造一系列簡單、有趣，易於吸收的「韓國瑜愚蠢」素材，就是俗稱的「梗圖」，再發動側翼團體轉發，製造輿論氛圍，甚至可外掛機器人功能，定時轉發訊息。

還有一種「臥底」玩法，如近期有韓粉社團轉為韓黑社團，也就是「翻群」。其實就是綠營網軍長期偽裝成韓粉社團，吸收韓粉加入，在關鍵時刻戲劇性「轉黑」，這種玩法無法撼動韓粉的忠誠度，但「叛變」行為具討論度，親綠媒體包括網路電子報、報紙、電視新聞再配合報導，就可達到黑韓效果。

類似的「翻群」技巧也會出現在LINE網軍，LINE網軍最常使用「迷因」散播訊息；LINE的翻群則是去臉書號召「狂粉」建立LINE群組，然後在群組內發出挑撥訊息，製造「狂粉」內部衝突，再找新進者進來破壞組織，把成員全部退光。

重要的是，錢從何來？跡象顯示，大部分來自各級政府機關整合行銷，有些政治人物會先找好網軍公司，再跟部會要錢，網軍拿到政府預算，效忠的卻是該政治人物。另條路則是政府補助的財團法人或國營企業，在取得政府標案後再雇用網軍，攻擊對手或「危機處理」帶風向，令人感慨，網路由此成了暗黑世界。

(中時 )