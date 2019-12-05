新黨不分區立委王炳忠等人今向監察院檢舉前總統陳水扁違反四不原則，指法務部、台中監獄明顯縱放，因此向監察院檢舉，並籲彈劾法務部長蔡清祥等人。陳水扁表示，選舉到了，上演告狀政治秀，監察院不差多一個人再去政治表演！

陳水扁指出，一個代表主張「一國兩制」爭不分區立委的人，一個投靠中國共產黨，鼓動解放軍武統台灣的人，一個連「四不原則」都搞不清楚的人，阿扁怎麼回應？

他說，馬英九的「二不原則」，顯然是違法違憲而無效的「阿扁條款」，前無古人後無來者。「四不原則」，甚至還有差「天龍八部」一部的「七不」，都是針對個別活動，並非通案。

扁認為，選舉到了，打扁有票，藍營候選人再把「扁維拉」拖出來救援。去年地方選舉，今年上半年黨內初選，現在又要投票了，一次又一次到監察院告狀作秀，搶媒光燈，戲碼從未改寫過，監察院不差多一個人再去政治表演！

他說，扁案是政治案件，關押阿扁是馬英九的政治決定，讓阿扁保外就醫也是馬英九的政治決定。馬英九和羅瑩雪部長同意阿扁可以投稿寫文章，也可以上臉書以文字或影音發表政治評論。「馬規蔡隨，羅規蔡隨」，又何錯之有？這個人是否應該先向監察院檢舉馬英九、羅瑩雪違背二不、縱放阿扁而提出彈劾？！

(中時 )