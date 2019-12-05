國民黨總統參選人韓國瑜5日晚間出席北市青年座談，被問到去年承諾不「溜之大吉」，如今和北上的總統府祕書長陳菊有何兩樣？韓說，「他是被動式接受初選」，此話一出，台下青年一片笑聲，但韓仍說，高雄已有3個最強副市長，他當總統一樣照顧高雄。

韓國瑜表示，他在高雄做10個月，不敢說做很多，但他應用的3個副市長是全台最強，都做過部長、經驗豐富，帶領團隊推動沒停過，請大家站在他處境思考，高雄負債3300億，每年利息20多億，中央都七扣八扣，他去了行政院會，攝影機對著修理他，低頭就說他打瞌睡，對高市府態度，讓他做得困難。

韓說，南部生命力沒釋放出，北部源源不斷釋放，今天南台灣沒現代化國際大機場，所以請你把嘴巴閉起來，「高雄好、台灣不好」不可能，要「台灣好、高雄好」，他是「被動式接受初選」，此話一出，台下青年狂笑。

韓說，未來當總統會移動式管理，會跑屏東、高雄、嘉義等，北部給副總統、行政院長，他不會落跑，選上一樣照顧高雄。

(中時 )