108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級首日也小爆冷門，上季公開一級第七也是高雄半個地主高師大，新賽季首戰攻守嚴重當機，第一節就10比25被上季第10中州科大壓著打，三節打完落後30分，末節醒來追回12分，含林子洧槍響同時的壓哨中場超遠大號三分球，可惜為時已晚，最終59比77落敗，連3季輸掉開季第一場比賽，94學年度開始執掌高師大男籃兵符的教頭徐耀輝說，這是他帶球隊第15季以來最離奇、也難以置信的一戰。

徐耀輝說，之前就算輸、甚至輸分再多，也不是今天這種輸法，「任何比賽第一場很難打是沒錯，高師大尤其不擅打開季戰，只是過去兩年第一場各敗給世新、政大，也不像今天這樣。」

先前中州盃地主中州科大個位數分差小贏高師大，一個多月兩隊和台灣師大都到對岸的福建打一項邀請賽，當時高師大贏中州20分，如今UBA戰場對決，雙方都是原班人馬，不過短短一、兩個月，今天過程一面倒、比數懸殊，兩隊都大感意外。

這也是104學年度起中州首度打一級來，雙方5度交手中州的第3勝，之前2勝在106學年賽季的預賽、八強賽，高師大的2勝則是104學年度預賽及上季預賽，中州教頭許智超說，今天開局就很順，怎麼投怎麼進，且是正常防守，但高師大就是投不進。

中州大五延畢生白薩，今天先發24分鐘，三分球7投中4拿20分創生涯新高，外帶5籃板、2助攻，他說，幫中州打3季一級、1季二級（105學年度 ），就數今天手風最順，確定這是自己最後一年打UBA，本季比完畢業後要回蒙古打球，格外珍惜舞台才會卯起來投，他也感謝隊友掩護、控衛陳柏宏的助攻。

中州另一蒙古籍大前鋒蘇格爾15分、13籃板「雙十」，「鎮隊之寶」塞內加爾籍的大五強力中鋒班霸（Sarr Cheikh Ahmadou Bamba），106學年度膝蓋後十字韌帶受傷，儘管動刀但恢復約僅八成、肌力仍不足，今天先發26分鐘5投中3得8分、9籃板，他說，膝傷還好，得再一些時間才會痊癒。

(中時 )