國民黨總統參選人韓國瑜5日出席2020總統大學青年論壇，會後展現親和力，與現場學生近距離接觸。（鄭任南攝）

國民黨總統參選人韓國瑜5日出席2020總統大學青年論壇，會後展現親和力，與現場學生近距離接觸。（鄭任南攝）

國民黨總統參選人韓國瑜5日出席2020總統大學青年論壇，會後展現親和力，與現場學生近距離接觸。（鄭任南攝）

國民黨總統參選人韓國瑜5日出席2020總統大學青年論壇，會後展現親和力，與現場學生近距離接觸。（鄭任南攝）

國民黨總統參選人韓國瑜今天參加台灣青年民主協會舉辦的「青聽我們說」活動，談青年政策並回應青年提問。青年提問也相當尖銳，韓國瑜回答時也調侃自己，網路上很多人在帶風向，把他跟他妻子李佳芬的話去頭去尾，如果只看去頭去尾的話，「不要說你們，連我照了鏡子都覺得我是草包。」

青年提問李佳芬造謠小學教材教「肛交」，韓國瑜澄清，那是李佳芬接受愛家協會跟一些婦女陳情，她沒有褻瀆之意，但是被斷章取義；同樣的，之前他被說要在台灣3000公尺以上高山都設升旗台，他當時的回答其實是有200多座山，不可能都設，但愛國精神要多多宣傳，會來研究。

韓國瑜說，網路上很多人在帶風向，把他的話給去頭去尾，如果只看去頭去尾的話，「不要說你們，連我照了鏡子都覺得我是草包。」

青年也問他選上高雄市長之後就跑去選總統，是否沒有信用？還諷刺韓「溜之大吉，酸」，韓國瑜則解釋，他很感謝高雄市民，而他所用的副市長也都是部長級，他在選舉的過程，高雄市政也都沒有停下來，他希望青年站在他的立場思考，高雄負債3300億，跟中央申請的案子跟補助，不是七折八扣，就是飽受白眼暗自嘲諷，中央的態度讓他做起來很困難。

韓國瑜也強調他是「被動」被國民黨提名，讓在場青年聽了直偷笑。韓國瑜說他就算當選總統之後也不會離開高雄，他會讓南台灣的能量釋放出來，並採取移動式管理，台北可以交給行政院長，他可以在高雄辦公。

被問到青年關心的同婚問題，韓國瑜則說，他支持有情人終成眷屬，但也要堅守傳統家庭價值。性平教育的部分他提出「性多元、性尊重、性同理、性安全」四項原則，性教育要符合年齡，培訓教師落實性平教育精神，建立班級導師、輔導人員，校外心理諮商的「三級防護網」。

(中時 )